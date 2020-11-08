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Zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya avladı

'de tüpsüz olarak, 18 metre derinliğe serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan (40), zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya balığı avladı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 17:15 Son Güncelleme: 8.11.2020 18:11 ABONE OL
Zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya avladı

Çanakkale'de tüpsüz olarak, 18 metre derinliğe serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan (40), zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya balığı avladı.



Özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Çanakkaleli dalgıç Çetin Ege Doğan, Büyük Kemikli Burnu mevkisinde tüpsüz olarak 18 metreye serbest dalış gerçekleştirdi. Karşısına oldukça büyük bir akya balığı çıktı. Önünden hızla geçen balığı zıpkınla avlayan Doğan, suyun karanlık olması nedeniyle balığı vurma anını kameraya kaydedemedi. Ancak, Doğan'ın, güçlükle suyun yüzeyine çıkardığı akya balığının su altı kamerasına yansıyan görüntülerde ne denli büyük olduğu net şekilde görüldü.

Dalgıç Çetin Ege Doğan'ın avladığı akya balığının ağırlığı58 kilo, boyu ise 1 metre 80 santim olarak ölçüldü.

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Zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya avladı
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