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Haberler Yaşam Haberleri 10 Kasım eczaneler açık mı? Yarın Eczaneler çalışıyor mu? 2020 Eczane çalışma saatleri

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Cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıldönümü saygı ve rahmetle anılıyor. Atatürk için çeşitli etkinliklerle anma programları düzenlenirken 10 Kasım’ın resmi tatil olmadığı biliniyor. Koronavirüs nedeniyle, pek çok önlemle anma törenleri düzenlenecek olan 10 Kasım’da eczanelerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki ? ?

Giriş Tarihi: 9.11.2020 23:06 ABONE OL
10 Kasım eczaneler açık mı? Yarın Eczaneler çalışıyor mu? 2020 Eczane çalışma saatleri

? Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 kasım Atatürk'ü çeşitli etkinliklerle anma programları düzenleneceği biliniyor. Bugün, eczane, banka gibi yerlerde işleri olan vatandaşlar ise bu çalışma yerlerinin kaça kadar açık olup olmadıklarını merak ediyor. İlaç almak isteyen vatandaşlar eczane çalışma saatleri ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Buna göre; 10 Kasım ? ?

10 KASIM ECZANELER AÇIK MI?

Bu yıl Salı gününe denk gelen 10 Kasım resmi tatil değildir. 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 1 Mayıs gibi tarihler Resmi Gazete kararıyla resmi tatil olarak ilan edilmişti. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için eczaneler norma çalışma saatlerine devam edecek.

10 Kasım eczaneler açık mı? Yarın Eczaneler çalışıyor mu? 2020 Eczane çalışma saatleri

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu sene Salı gününe denk geliyor. 1938 yılından itibaren 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmamaktadır.

10 KASIM ECZANELER AÇIK MI? YARIN ECZANELER ÇALIŞIYOR MU? 2020 ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Resmi tatiller içerisinde 10 Kasım yer almıyor. Dolayısıyla eczaneler normal çalışma saatlerine devam edecek.

10 Kasım eczaneler açık mı? Yarın Eczaneler çalışıyor mu? 2020 Eczane çalışma saatleri

İSTANBUL ECZANE ÇALIŞMA SAATİ

09.00-18.00

ANKARA ECZANE ÇALIŞMA SAATİ

10.00-18.00

İZMİR ECZANE ÇALIŞMA SAATİ

10.00-18.00

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10 Kasım eczaneler açık mı? Yarın Eczaneler çalışıyor mu? 2020 Eczane çalışma saatleri
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