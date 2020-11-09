10 Kasım eczaneler açık mı? Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 kasım Atatürk'ü çeşitli etkinliklerle anma programları düzenleneceği biliniyor. Bugün, eczane, banka gibi yerlerde işleri olan vatandaşlar ise bu çalışma yerlerinin kaça kadar açık olup olmadıklarını merak ediyor. İlaç almak isteyen vatandaşlar eczane çalışma saatleri ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Buna göre; 10 Kasım eczaneler açık mı? Yarın Eczaneler çalışıyor mu? 2020 Eczane çalışma saatleri

10 KASIM ECZANELER AÇIK MI?

Bu yıl Salı gününe denk gelen 10 Kasım resmi tatil değildir. 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 1 Mayıs gibi tarihler Resmi Gazete kararıyla resmi tatil olarak ilan edilmişti. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için eczaneler norma çalışma saatlerine devam edecek.