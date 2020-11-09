10 Kasım hastaneler açık mı? Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 kasım Atatürk'ü çeşitli etkinliklerle anma programları düzenleneceği biliniyor. Bugün, eczane, hastane gibi yerlerde işleri olan vatandaşlar ise bu çalışma yerlerinin kaça kadar açık olup olmadıklarını merak ediyor. İlaç almak isteyen vatandaşlar hastane çalışma saatleri ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Buna göre; 10 Kasım hastaneler açık mı? Yarın 10 Kasım'da hastaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

10 KASIM HASTANELER AÇIK MI?

Bu yıl Salı gününe denk gelen 10 Kasım resmi tatil değildir. 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 1 Mayıs gibi tarihler Resmi Gazete kararıyla resmi tatil olarak ilan edilmişti. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için hastaneler normal çalışma saatlerine devam edecek.