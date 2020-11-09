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hastaneler açık mı? Yarın 10 Kasım’da hastaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

Cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıldönümü saygı ve rahmetle anılıyor. Atatürk için çeşitli etkinliklerle anma programları düzenlenirken ’ın resmi tatil olmadığı biliniyor. Koronavirüs nedeniyle, pek çok önlemle anma törenleri düzenlenecek olan 10 Kasım’da hastanelerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki ? Yarın 10 Kasım’da hastaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

Giriş Tarihi: 9.11.2020 23:19 ABONE OL
10 Kasım hastaneler açık mı? Yarın 10 Kasım’da hastaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

hastaneler açık mı? Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 kasım Atatürk'ü çeşitli etkinliklerle anma programları düzenleneceği biliniyor. Bugün, eczane, hastane gibi yerlerde işleri olan vatandaşlar ise bu çalışma yerlerinin kaça kadar açık olup olmadıklarını merak ediyor. İlaç almak isteyen vatandaşlar hastane çalışma saatleri ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Buna göre; ? Yarın 10 Kasım'da hastaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

10 KASIM HASTANELER AÇIK MI?

Bu yıl Salı gününe denk gelen 10 Kasım resmi tatil değildir. 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 1 Mayıs gibi tarihler Resmi Gazete kararıyla resmi tatil olarak ilan edilmişti. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için hastaneler normal çalışma saatlerine devam edecek.

10 Kasım hastaneler açık mı? Yarın 10 Kasım’da hastaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Atatürk'ü Anma Günü bu sene Salı gününe denk geliyor. 1938 yılından itibaren 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmamaktadır.

10 Kasım hastaneler açık mı? Yarın 10 Kasım’da hastaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

10 KASIM HASTANELER AÇIK MI? YARIN 10 KASIM'DA HASTANELER ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI?

Resmi tatiller içerisinde yer almıyor. Dolayısıyla hastaneler normal çalışma saatlerine devam edecek.

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10 Kasım hastaneler açık mı? Yarın 10 Kasım’da hastaneler çalışıyor mu, kapalı mı?
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