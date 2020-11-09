10 Kasım Şiirleri! 2 3 4 5 6 kıtalık kısa, uzun Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü ile ilgili şiirler

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü doğrultusunda 10 Kasım şiirleri araştırılır hale geldi. Her sene olduğu gibi bu sene de öğrenciler Mustafa Kemal'i anmak için törenlere katılacak ve şiirler okuyacaklar. Bu bağlamda; 10 Kasım şiirleri araştırmaları da başladı. Haberimizin içerisinden 2 3 4 5 6 kıtalık kısa, uzun Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü ile ilgili şiirlere ulaşabilirsiniz.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da anma törenleri gerçekleştirilecek. Bu bağlamda; haberimizin içerisinden 10 Kasım şiirlerine ulaşabilirsiniz.
ATATÜRK
Düşmanların elinden,
Sen kurtardın vatanı.
En yükseklere diktin,
Şanlı Türk bayrağını.
Adını ve şanını,
Bütün dünya biliyor.
Masum olan milletler,
Hep izinden gidiyor.
Sen, Türk için her zaman,
En büyük kahramansın.
Damarlarımızda akan,
Eşsiz, asil bir kansın.
Birkan Soylu
KAHRAMANIMIZSIN ATATÜRK
Yurdumuzu kuran
Bir kahramansın sen
Vatanı için savaşan
Bir askersin sen
Vatanını çok sevdi
Adını göklere yazdırdı
Çanakkale savaşında
Kendini kanıtladı
Kahramanımız oldu
Yurdunu savundu
En büyük eseri
Cumhuriyet oldu
10 Kasım'da anıyoruz
Kalbimizde yaşatıyoruz
Seni hiç unutamıyoruz
Kahramanımızsın ATATÜRK..!
BÜYÜK ATATÜRK'E
Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,
Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".
Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,
İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.
Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,
Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.
Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,
Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.
Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,
Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.
Birkan SOYLU
KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN
Yan yana iki çocuk görsem
İşte Atatürk diyorum
Özgürlüğün toprağı uyanıyor
İçin için seviniyorum.
Koşuşan iki öğrenci görsem
İçimin güneşi ısınıyor
Yürüyen bir bakış gibi
Mustafa Kemal geliyor.
Kol kola iki işçi görsem
Ekmeğim çoğalıyor birden
Bir ışık düşüyor ortalığa
İşte Atatürk diyorum.
İşte Atatürk diyorum
İlk kuruluş öncüleri
Bir gül çağrısında hepsi
Bize uzanmış elleri.
Mehmet KIYAT