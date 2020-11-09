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Haberler Yaşam Haberleri 10 Kasım Şiirleri! 2 3 4 5 6 kıtalık kısa, uzun Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü ile ilgili şiirler

Şiirleri! 2 3 4 5 6 kıtalık kısa, uzun ’ün ölüm yıldönümü ile ilgili şiirler

Son günlerin en çok araştırılan konularından bir tanesi şiirleri olmaktadır. Ulu Önder 'ü anmak için ölüm yıl dönümü doğrultusunda araştırılan 2 3 4 5 6 kıtalık araştırması da bu noktada önem kazanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Atatürk'ün ölümünün üzerinden geçen 82 yılın ardından 10 Kasım şiirlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte 2 3 4 5 6 kıtalık kısa, uzun Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü ile ilgili şiirler

Giriş Tarihi: 9.11.2020 14:05 ABONE OL
10 Kasım Şiirleri! 2 3 4 5 6 kıtalık kısa, uzun Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü ile ilgili şiirler

Ulu Önder 'ün ölüm yıl dönümü doğrultusunda şiirleri araştırılır hale geldi. Her sene olduğu gibi bu sene de öğrenciler Mustafa Kemal'i anmak için törenlere katılacak ve şiirler okuyacaklar. Bu bağlamda; araştırmaları da başladı. Haberimizin içerisinden 2 3 4 5 6 kıtalık kısa, uzun Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü ile ilgili şiirlere ulaşabilirsiniz.

10 KASIM ŞİİRLERİ – EN GÜZEL, KISA, UZUN, ANLAMLI ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ ŞİİRLERİ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da anma törenleri gerçekleştirilecek. Bu bağlamda; haberimizin içerisinden 10 Kasım şiirlerine ulaşabilirsiniz.

10 Kasım Şiirleri! 2 3 4 5 6 kıtalık kısa, uzun Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü ile ilgili şiirler

ATATÜRK

Düşmanların elinden,

Sen kurtardın vatanı.

En yükseklere diktin,

Şanlı Türk bayrağını.

Adını ve şanını,

Bütün dünya biliyor.

Masum olan milletler,

Hep izinden gidiyor.

Sen, Türk için her zaman,

En büyük kahramansın.

Damarlarımızda akan,

Eşsiz, asil bir kansın.

Birkan Soylu

KAHRAMANIMIZSIN ATATÜRK

Yurdumuzu kuran
Bir kahramansın sen
Vatanı için savaşan
Bir askersin sen

Vatanını çok sevdi
Adını göklere yazdırdı
Çanakkale savaşında
Kendini kanıtladı

Kahramanımız oldu
Yurdunu savundu
En büyük eseri
Cumhuriyet oldu

'da anıyoruz
Kalbimizde yaşatıyoruz
Seni hiç unutamıyoruz
Kahramanımızsın ATATÜRK..!

10 Kasım Şiirleri! 2 3 4 5 6 kıtalık kısa, uzun Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü ile ilgili şiirler

BÜYÜK ATATÜRK'E

Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,

Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".

Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,

İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.

Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,

Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.

Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,

Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.

Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,

Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.

Birkan SOYLU

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem

İşte Atatürk diyorum

Özgürlüğün toprağı uyanıyor

İçin için seviniyorum.

Koşuşan iki öğrenci görsem

İçimin güneşi ısınıyor

Yürüyen bir bakış gibi

Mustafa Kemal geliyor.

Kol kola iki işçi görsem

Ekmeğim çoğalıyor birden

Bir ışık düşüyor ortalığa

İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum

İlk kuruluş öncüleri

Bir gül çağrısında hepsi

Bize uzanmış elleri.

Mehmet KIYAT

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10 Kasım Şiirleri! 2 3 4 5 6 kıtalık kısa, uzun Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü ile ilgili şiirler
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