Son dakika: 15 yaşındaki Fatmanur'un ölümünde korkunç şüphe!

Eskişehir'de 15 yaşındaki Fatmanur Yücel, geçtiğimiz gece kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Arkadaşlarının iddiasına göre kızın ölmeden bir süre önce elinde çakmak gazı olması ise kafalarda soru işareti bıraktı.



