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Son dakika: 15 yaşındaki Fatmanur'un ölümünde korkunç şüphe!

'de geçtiğimiz gece 15 yaşındaki Fatmanur Yücel isimli çocuk, arkadaşlarıyla otomobilde oturduğu sırada kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Son dakika haberine göre Fatmanur'un ölümünde dehşete düşüren bir şüphe oluştu. Fatmanur'un arkadaşı, emniyette verdiği ifadesinde "Otomobilde bulunduğu Fatmanur'un elinde çakmak gazı vardı" dedi. Bu ifadenin ardından akıllara "Fatmanur çakmak gazından mı öldü?" sorusu geldi...

İHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 11:45 Son Güncelleme: 9.11.2020 12:03 ABONE OL
Son dakika: 15 yaşındaki Fatmanur'un ölümünde korkunç şüphe!

'de 15 yaşındaki Fatmanur Yücel, geçtiğimiz gece kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Arkadaşlarının iddiasına göre kızın ölmeden bir süre önce elinde çakmak gazı olması ise kafalarda soru işareti bıraktı.

Son dakika: 15 yaşındaki Fatmanur'un ölümünde korkunç şüphe!

Edinilen bilgilere göre olay, Odunpazarı Ilçesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Burada arkadaşlarının otomobilde oturan Fatmanur Y., bir süre sonra araçtan dışarı çıktı. Birkaç adım attıktan sonra kronik astım hastası olduğu öğrenilen 15 yaşındaki Fatmanur yere yığıldı.

Son dakika: 15 yaşındaki Fatmanur'un ölümünde korkunç şüphe!

Olay sonrası bölgeye gelen bekçiler, Fatmanur'un kalbinin durduğunu fark ederek kalp masajı yapmaya başladı.

Son dakika: 15 yaşındaki Fatmanur'un ölümünde korkunç şüphe!

Bu sırada olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen Fatmanur, Şehir Hasatanesine kaldırıldı.

Son dakika: 15 yaşındaki Fatmanur'un ölümünde korkunç şüphe!

Kalbi yolda tekrar atmaya başlayan Fatmanur, hastanede kalbinin yeniden durması sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son dakika: 15 yaşındaki Fatmanur'un ölümünde korkunç şüphe!

FATMANUR'UN ÖLÜMÜNDE ÇAKMAK GAZI ŞÜPHESİ

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fatmanur Yücel'in ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Fatmanur'un arkadaşlarının ifadesi ise akıllarda soru işareti bıraktı.

Son dakika: 15 yaşındaki Fatmanur'un ölümünde korkunç şüphe!

Fatmanur'un otomobilde oturduğu sırada elinde çakmak gazı bulunduğunu söyleyen arkadaşı, daha fazla bilgisinin olmadığını söyledi. Fatmanur'un çakmak gazı içip içmediği ise otopsi raporunun ardından belli olacak.

Son dakika: 15 yaşındaki Fatmanur'un ölümünde korkunç şüphe!

Fatmanur gözyaşları içinde toprağa verildi

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde oturan ve Medine Kınık ile Gökhan Yücel çiftinin 3 çocuğundan biri olan Fatmanur Yücel, dün Erenköy Mahallesi'ndeki camide ikindi namazının ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Son dakika: 15 yaşındaki Fatmanur'un ölümünde korkunç şüphe!
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