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corona virüse yakalandı! Ahmet Kekeç'in sağlık durumu nasıl?

ile ilgili sevdiklerini üzen bir son dakika haberi. 'nin tanınmış gazetecileri arasında yer alan Ahmet Kekeç'in corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındığı açıklandı. Peki, Ahmet Kekeç'in sağlık durumu şu an nasıl, tedavisi hangi aşamada? İşte, corona virüse yakalanan gazeteci yazar Ahmet Kekeç'in son durumu...

Giriş Tarihi: 9.11.2020 16:57 Son Güncelleme: 9.11.2020 16:57 ABONE OL
Ahmet Kekeç corona virüse yakalandı! Ahmet Kekeç'in sağlık durumu nasıl?

'de yazıları ile gündeme damga vuran ve çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip edilen köşe yazarı 'in corona virüse yakalandığı bildirildi. Bu açıklamanın ardından Ahmet Kekeç'in sağlık durumu merak konusu oldu. Oğlu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada Kekeç'in, covid teşhisi ile yoğun bakımda olduğu belirtildi. Mehmet Hakan Kekeç, babası için yakınlarından dua istedi.

AHMET KEKEÇ'İN OĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Kekeç'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada babasının koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve yoğun bakımda olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

Ahmet Kekeç corona virüse yakalandı! Ahmet Kekeç'in sağlık durumu nasıl?

"Çok ciddi imtihanları aslan gibi atlatan babam , covid + teşhisi ile yoğun bakımda. Şafi olan Allah'tır. Allah'tan şifası için dostlarımızdan dua bekliyoruz."

Ahmet Kekeç corona virüse yakalandı! Ahmet Kekeç'in sağlık durumu nasıl?

SON YAZISINI 27 EKİM'DE KALEME ALDI

Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yayın hayatına adım atan Kekeç, 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı.

Kekeç, ilk olarak Milli Gazete, Yeni Haber, Akit ve Star gazetelerinde editör, köşe yazarlığı yaptı. 28 Şubat dönemini anlatan 'Yağmurdan Sonra' adlı bir romana da imza atan Kekeç son olarak Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordu. Kekeç aynı zamanda Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte 'En Sıradışı' isimli bir de program sundu. Kekeç'in Akşam Gazetesi'nde son kaleme aldığı yazı 27 Ekim tarihinde 'Siz CHP'liler hep böyle misiniz?' başlığını taşıyordu.

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Ahmet Kekeç corona virüse yakalandı! Ahmet Kekeç'in sağlık durumu nasıl?
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