Ahmet Kekeç corona virüse yakalandı! Ahmet Kekeç'in sağlık durumu nasıl?

Türkiye'de yazıları ile gündeme damga vuran ve çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip edilen köşe yazarı Ahmet Kekeç'in corona virüse yakalandığı bildirildi. Bu açıklamanın ardından Ahmet Kekeç'in sağlık durumu merak konusu oldu. Oğlu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada Kekeç'in, covid teşhisi ile yoğun bakımda olduğu belirtildi. Mehmet Hakan Kekeç, babası için yakınlarından dua istedi.

AHMET KEKEÇ'İN OĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Kekeç'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada babasının koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve yoğun bakımda olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: