Ameliyathane personelinden skandal! Malzemeleri teslim etmek yerine zimmete geçirdi!

İstanbul Fatih'te bulunan bir hastanenin Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı Bölümü'nde skandal bir olay patlak verdi. Hastanede yapılan ameliyat için depodan istenen malzemelerin bir bölümü geri iade edilmek istendi ancak ameliyathane personeli bu malzemelere el koydu. Yapılan tespitler sonucu ortaya çıkan olay ardından şüpheli hakkında dava açıldı.

Edinilen bilgiye, hastanenin Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı Bölümü'nde bir ameliyat yapıldı. Ameliyat öncesinde doktor tarafından kullanılacak malzemeler listelendi. Bu listedeki malzemeler Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı depo sorumlusu tarafından ameliyathaneye getirildi.

Ameliyat ardından kullanılmayan malzemeler depoya geri iade edilmek üzere hizmetli kadrosunda çalışan ameliyathane personeli Gökhan A.'ya teslim edildi. Teslim edilen çok sayıda malzemenin Gökhan A. tarafından zimmete geçirildiği ileri sürüldü.

MALZEMELERİ TESLİM ETTİ AMA…

Olayla ilgili savcılıkça soruşturma başlatılırken şüpheli Gökhan A. hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Gökhan A.'nın kendisine teslim edilen bu tıbbi malzemeleri kendine teslim edilmesi amacı dışına çıkarak mal edindiği, şüphelinin bu eylemiyle 'zimmet' suçunu işlediği belirtildi. İddianamede, şüphelinin aldığı malzemeleri hakkında soruşturma başlamadan depoya iade ettiği de kaydedildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Şüpheli hakkında atılı 'Zimmet' suçu kapsamında ceza istendi. Gökhan A. ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.