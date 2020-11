Antalya'da 2 kaza: 4 can kaybı

Antalya'nın ilçelerinden Korkuteli'ne bağlı Yazır Mahallesi'nde Can Çalışkan (20) idaresindeki 20 UE 234 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen U.Ç.'nin (22) kullandığı 07 AHK 721 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Can Çalışkan ile beraberinde bulunan Melahat Şahin (19) ve nişanlısı Sezer Karadeniz (25) hayatını kaybetti. Melahat Şahin ile Sezer Karadeniz'in nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Can Çalışkan'ın ise Sezer Karadeniz'in akrabası olduğu belirtildi.

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET KAZASINDA DA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ise otomobille çarpışan motosikletteki bir yıllık evli çiftten Ayşe Yarbaş (25) yaşamını yitirdi. Eşi Fatih Yarbaş (30) ise yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Kumluca'ya bağlı Temel Eğitim Mahallesi Gödene Caddesinde meydana geldi. İzzet E. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre Fatih Yarbaş'ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Fatih Yarbaş ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi Ayşe Yarbaş yola savruldu. Yaklaşık 30 metre savrulan Ayşe Yarbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Fatih Yarbaş ise gelen ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sırasında Ayşe ve Fatih Yarbaş çiftinin başında kask olmadığı belirtildi. Yarbaş çiftinin bir yıl önce evlendiği, kazadan önce de Güzören Mahallesinde oturan Ayşe Yarbaş'ın anne ve babasını ziyaretten döndükleri öğrenildi.