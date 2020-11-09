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'da 'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () hücre evlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Günlerce süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, haklarına yakalama emri bulunan ve örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evinde saklanan 10 kişiyi gözaltına aldı.

AA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 18:32 Son Güncelleme: 9.11.2020 18:36 ABONE OL
Antalya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ ile bağlantısı bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

6 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, haklarına yakalama emri bulunan ve örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evinde saklanan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından savcılığın talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i tutuklandı.

Gözaltına alınan diğer 2 şüpheli ise soruşturmasının yürütüldüğü ilin Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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Antalya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı
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