Avcılar'da 'pes' dedirten görüntüler!

Denizköşkler Mahallesinde bulunan bir gece kulübünde yabancı uyruklu kişiler doğum günü partisi düzenledi. Kulüpte koronavirüs tedbirlerin hiçe saydığı anlar ise sosyal medyada ortaya çıktı.
Görüntülerde ayrıca yasak olmasına rağmen parti boyunca nargile kullanılması, cam bardaklarda alkollü içecek servisi yapılması da dikkati çekti.
İstanbul Avcılar'da yabancı uyrukluların partisinde eğlence adı altında skandal görüntüler | Video
YASAK OLMASINA RAĞMEN...
Afrika'ya özgü müziklerin çalındığı, gece boyunca maske takılmadan ve sosyal mesafe kuralı ihlal edilerek yapılan kutlama anları sosyal medyada videolarda yer aldı.