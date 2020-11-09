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'da 'pes' dedirten görüntüler

'da  bir gece kulübünde, yabancı uyruklu kişilerin düzenlediği doğum günü partisinde tüm koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Koronavirüs vakalarının son zamanlarda gösterdiği artışa rağmen Avcılar’da bir gece kulübünde ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti.

DHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 13:13 Son Güncelleme: 9.11.2020 13:51 ABONE OL
Avcılar'da 'pes' dedirten görüntüler!

Denizköşkler Mahallesinde bulunan bir gece kulübünde yabancı uyruklu kişiler doğum günü partisi düzenledi. Kulüpte koronavirüs tedbirlerin hiçe saydığı anlar ise sosyal medyada ortaya çıktı.

Avcılar'da 'pes' dedirten görüntüler!

Görüntülerde ayrıca yasak olmasına rağmen parti boyunca nargile kullanılması, cam bardaklarda alkollü içecek servisi yapılması da dikkati çekti.

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Avcılar'da 'pes' dedirten görüntüler!

YASAK OLMASINA RAĞMEN...

Afrika'ya özgü müziklerin çalındığı, gece boyunca maske takılmadan ve sosyal mesafe kuralı ihlal edilerek yapılan kutlama anları sosyal medyada videolarda yer aldı.

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Avcılar'da 'pes' dedirten görüntüler
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