'Beyaz altın' olarak biliniyor! Her yerde onu arıyorlar...

Bizim mantarımızı kimse sahiplenmesin bölge halkı sahiplensin istiyoruz. Bu insanlar vatana her şeylerini feda etmiş insanlar. Bizler de bu vatandaşlarımızın ekonomisini güçlendirmek, markalaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.