Börekçideki buluşmada yakalandılar!

Farklı illerde "Nitelikli Dolandırıcılık" olaylarına karıştıkları iddia edilen dört kişi, Kağıthane'de bir börekçide buluştukları sırada yakalandı.

"Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturması İstanbul Kağıthane'de açıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün takibinde bulunan Erkan P. (22) isimli şüphelinin Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesinden 47 bin lira çekeceği tespit edildi. Banka çalışanları; polislerin uyarısı üzerine şüpheliyi bekletti. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde; sanal bahis oynadığını, hesabına gelen parayı Hasan B. (31) ve Hakan T. (34) isimli kişiler adına çektiğini ve söz konusu kişilerin işlem karşılığında kendisine 500 lira ödeme yaptığının Kağıthane'de bir börekçide buluşacaklarını söyledi.



Polisler, buluşma saatinde söz konusu börekçiye gelen Hasan B., Hakan T., Harun S. (29) ve Süleyman A. (32) isimli dört şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerden Hasan B.'nin, 2020 yılı içerisinde Adana'da meydana gelen "Dolandırıcılık" suçundan firar olduğu tespit edildi. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Hasan B. ise tutuklandı.