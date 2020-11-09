Buket Türkiye’yi ağlattı

atv'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında geceye damga vuran Buket Ela Demirel Erol yarışmadaki başarısı ve hayat hikayesiyle duygusal anlar yaşattı. Küçük yaşta geçirdiği havale sonucunda ağır düzeyde işitme kaybı yaşayan Erol, izleyenleri ekran başına kilitledi. En son 60 bin TL'lik soruya doğru cevabı veren yarışmacı, bir sonraki hafta 125 bin TL için yarışacak.Cumartesi akşamları izleyiciyi ekrana bağlayan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında önceki akşam yarışan işitme engelli Buket Ela Demirel Erol, izleyenlerin gönlünde taht kurdu. Küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık sonrası işitme kaybı yaşayan Erol, 7'den 70'e izleyenlerin takdirini kazandı. Erol, ilk sorudan itibaren gösterdiği başarılı performansla geceye adeta damga vurdu. Yarışmanın 7 Kasım'da yayınlanan bölümünde zaman zaman duygusal anlar yaşandı. İşitme engeli nedeniyle Erol'a stüdyoda bulunan bir işaret dili uzmanı yardımcı oldu. 60 bin TL değerindeki soruya kadar gelen yarışmacı, 14 Kasım Cumartesi günü 125 bin TL'lik soruya yanıt verecek.İzleyenlere farkındalık mesajı da veren Erol, "Engel bir hastalık değil, yaşam biçimidir" dedi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Erol, Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor, çocuklara gönüllü olarak işaret dili dersleri de veriyor. İşaret dili ile konuşma dili arasında büyük farklılıklar olduğunu belirten Erol, kendisine yöneltilen bir soruyu dil farklılığı nedeniyle anlamakta güçlük çekince yarışmada duygusal anlar yaşandı. Bu soruya da doğru yanıt veren Erol, başarılı performansıyla tüm Türkiye'nin takdirini topladı.