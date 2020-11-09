‘Çakma’ KİPTAŞ’la dolandırdılar

İstanbul'da kendilerini İBB iştiraki KİPTAŞ ve banka görevlisi gibi tanıtarak yurtdışına kaçan FETÖ'cülere ait olduğunu öne sürdükleri daireleri ucuz fiyata verme vaadiyle vatandaşlardan para toplayarak dolandırıcılık yapan bir şebeke deşifre oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede; Florya, Yeşilköy ve Bakırköy gibi lüks bölgeleri mesken tutan şebekede kendisini üst düzey KİPTAŞ yöneticisi olarak tanıtan Ayşe U., Demet S. ve eşi Hadi S.'nin de bulunduğu 6 şüpheli yer aldı. 5 vatandaşın yanı sıra KİPTAŞ ve özel bir banka da mağdur sıfatıyla iddianameye girdi. Şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin sözde evleri pazarlarken KİPTAŞ'ın reklam kataloglarını ve inşaat resimlerini de kullandıkları ortaya çıktı. İddialara göre şüpheliler, mağdurlara FETÖ'den yurtdışına kaçan kişilerin KİPTAŞ bünyesinde daireleri olduğunu, bu dairelerin ucuza alınabileceğini belirterek, "Satılacak dükkanların kiracıları hazır. Bankada da yönetici tanıdıklarımız var. Onlara da kiraya vereceğiz" dedikleri öğrenildi. Mağdurların avukatı Orhan Adagül, "Şikayetçiler arasında iki yıla yakın süre boyunca bu kişilere aydan aya taksit adı altında para ödeyen mağdurlar var. Mağdurlara sahte sözleşmeler ve ödeme planları imzalatılarak ve hatta vekaletnameler çıkarttırılarak onlarda sanki gerçek bir alışveriş oluyormuş hissiyatı uyandırmışlar" dedi.