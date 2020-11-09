Camiden çıkan iş adamı silahlı saldırıya uğradı

Edinilen bilgiye göre, Sivas Bulvarı Alparslan Mahallesi üzerinde meydana gelen olayda, namaz kılmak için camiye giren iş adamı İbrahim G. (71), namaz çıkışında aracına giderken kimliği bilinmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunlardan biri sağ ayak topuğuna isabet eden İbrahim G., yakınlarda bulunan bir taksi durağına sığındı. Duraktakilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından vurulan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahsı bulmak için çalışma başlattı.