Canlı yayında ölüme gitti

Gaziantep'te trafikte seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yapan Ahmet İspir (43), otomobiliyle park halindeki kamyona çarparak hayatını kaybetti.

Bedirkent Mahallesi'nde gece meydana gelen kazada 27 TB 338 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ahmet İspir, sosyal medya hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Ancak bu sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan 31 SL 962 plakalı kamyona çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan İspir, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 2 çocuk babası İspir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ahmet İspir'in yolculuk sırasında, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında şarkı dinleyip, yolları gösterdiği görülürken, parça parça yaptığı yayının bir bölümünde "Şuanda canlı herkes bizi dinliyor. Sen kendini kendini sövdürmek için bana…" derken yayının kesildiği görülüyor. Başka bir parça ise kaza sonrası sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ve bir kişinin 'sosyal medya hesabından canlı yayın yapıyormuş' sözleri de yansıyor.