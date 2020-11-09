Çatışmayı balkondan izlerken vurulan genç öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta yaşanan tartışmayı merak ederek balkona çıkan ve çatışmada açılan ateş sonucu kurşun isabet eden 33 yaşındaki Taner Çakmak, 19 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. İddiaya göre olay şöyle gelişti. Eşiyle boşanma aşamasında olan F.T. (30) ile kayınpederi arasında 19 Ekim günü Körfez Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak üzerinde silahlı çatışma çıktı. Bu sırada sesleri duyarak balkona çıkan Taner Çakmak, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Silahlı çatışmaya karıya F.T. ile arkadaşı F.K. (50) olay yerinden araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çakmak, ambulansla önce Körfez Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çakmak, 19 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili F.T. ve F.K. tutuklandı.