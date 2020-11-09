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Cezadan kaçmaya çalıştı, emniyete davet edilince yalan söylediğini itiraf etti

Emniyet güçleri yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimlerine devam ediyor. ’daki denetimlerde enteresan bir olay yaşandı. Maske takmadığı tespit edilen N.C. için polisler tutanak tuttuktan sonra N.C.’den kimliğini istedi. N.C. ise polise “Kimliğimi evde unuttum” diyerek cezadan kaçacağını düşündü. Polisler, cezadan kaçmaya çalışan adamı emniyete davet edince daha fazla ceza yiyeceğini düşünen N.C. bu sefer kimliğini çıkarıp polise verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 15:34 Son Güncelleme: 9.11.2020 15:40 ABONE OL
Cezadan kaçmaya çalıştı, emniyete davet edilince yalan söylediğini itiraf etti
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Cezadan kaçmaya çalıştı, emniyete davet edilince yalan söylediğini itiraf etti
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