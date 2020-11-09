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Çizgili Anadolu Sırtlanı kazada öldü

’nın Birecik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Çizgili Anadolu Sırtlanı, bir aracın çarpması sonucu öldü.

DHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 15:43 Son Güncelleme: 9.11.2020 15:54 ABONE OL
Çizgili Anadolu Sırtlanı kazada öldü

Kaza, Şanlıurfa-Birecik ilçesine bağlı Divriği Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen bir araç, nesli tükenme tehlikesi altındaki Çizgili Anadolu Sırtlanı'na çarptı. Sürücü kaçarken, sırtlan kaza yerinde öldü.

Şanlıurfa'da yola çıkan Çizgili Anadolu Sırtlanı kazada öldü | Video



Yoldaki sırtlanı gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, aracı ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

Sırtlan ise incelenmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından götürüldü.

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Çizgili Anadolu Sırtlanı kazada öldü
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