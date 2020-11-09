Depremden korunma yöntemleri kursuna yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. uzaktan eğitim yoluyla faaliyetlerini vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. KAYMEK, Geçtiğimiz hafta İzmir'de yaşanan deprem sonrası vatandaşları bilinçlendirmek için önemli bir çalışma daha başlattı. KAYMEK kurslarında daha önce yüz yüze olarak verilen ilk yardım kursları, İzmir'de yaşanan deprem sonrasında insanları bilinçlendirmeye yönelik 'İlk Yardım ve Depremden Korunma Yöntemleri' kursu olarak açıldı.

2 HAFTA SÜRECEK KURSUN ARDIMDAN...

5 Kasım 2020 Perşembe günü başvuruları alınmaya başlanan 'İlk yardım ve Depremden Korunma Yöntemleri' kursu yoğun ilgiyle karşılanırken, belli sayıda olan kurs kontenjanları birkaç saat içerisinde doldu. 2 hafta sürecek kursun ardından kursiyerlere katılım belgesi verilecek.