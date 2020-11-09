Dünyanın ilk sanal savunma sanayi fuarı SAHA EXPO açıldı!

SAHA İstanbul tarafından organize edilen, 5 ay boyunca tüm dünyanın ziyaretine açık olacak dünyanın ilk 3 boyutlu sanal savunma sanayi fuarı SAHA EXPO açıldı.

SAHA İstanbul'un sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan açılışta konuşan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar "Savunma sanayinde yüzde 70 yerlilik oranına ulaşan ve dışa bağımlılıktan adım adım kurtulan Türkiye, Dünya harp tarihinde geliştirdiği teknolojilerle doktrin belirleyen bir ülke haline geldi" dedi. Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilen dünyanın ilk 3 boyutlu sanal savunma sanayi fuarı SAHA EXPO açıldı. SAHA EXPO'nun açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Sanayii Bşk. Prof. Dr. İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yrd. Hasan Büyükdede, SAHA İstanbul Yön. Kur. Bşk. Haluk Bayraktar ve SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş'in katılımıyla gerçekleşti.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, SAHA EXPO Sanal Fuarı hakkında bilgiler verdi. SAHA EXPO'da yerli ve yabancı 288 firma, 355 adet 3D ürün modeli, 631 ürün tanıtım videosu ve 1540 ürün ve firma tanıtım kataloğu yer alıyor. 44 ülkeden 288 firma ve 174 delegasyon beş ay boyunca ikili ya da çoklu çevrimiçi toplantılar yapabilecekler. Fuar devam ettikçe uluslararası toplantı sayısında artış olacak. Katılımcı firmaların ürünlerini, tasarımlarını geliştirdikleri yeni sistemlerini 3 boyutlu şekilde sergileyebilecekleri SAHA EXPO Sanal Fuarı 9 Nisan 2021'e kadar açık kalacak.

GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ

SAHA İstanbul'un sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan açılışta konuşan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, özel sektör dinamizminin savunma sanayine katılımını ve entegrasyonunu sağlamak için 5 yıl önce kurulan SAHA İstanbul'un bugün Türkiye'nin en büyük kümelenmesi haline geldiğini ifade etti.

SAHA İstanbul'un çalışmalarına, savunma sanayinde iş birlikleri oluşturma, maliyet etkinlik, sürdürülebilirlik, sinerji, ihracat ve eğitim kavramlarını merkeze alarak devam ettiklerini belirten Bayraktar şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yaklaşık 15 yıl önce yüzde 20'lerde olan yerlilik oranı, bugün yüzde 70'lere ulaştı. Bu konuda ortaya konulan irade ile Türkiye adım adım bağımlılıktan kurtuldu. Dünya harp tarihinde geliştirdiği teknolojilerle doktrin belirleyen bir ülke haline geldi. Son 10 yıldır savunma sanayi ihracatta dolar bazında her yıl yüzde 10 reel artış sağlayan bir ülke oldu. Bizim de hedefimiz bu süreci güçlü bir şekilde ileriye taşımak. SAHA İstanbul da bu çabanın içinde örnek bir model oldu."

Savunma sanayinin artık bir kaç firmanın faaliyet gösterdiği veya bir kaç projenin olduğu bir sektör olmadığını belirten Bayraktar "Savunma sanayi yüzlerce projenin binlerce firmayla desteklendiği, dikey yönde derinleşen bir alan haline geldi" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin artık dünyada bu teknolojileri takip eden değil geliştirdiği teknolojilerle sahada oyunu değiştiren bir ülke haline geldiğine dikkat çeken Bayraktar "Güvenlik güçlerimiz sahada nasıl aktifse canla başla çalışıyorlarsa bizler de fabrikalarımızda üniversitelerimizde, Ar-Ge merkezlerimizde onlar gibi yoğun bir şekilde çalışarak ülkemize katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

SANAL FUARLARDA DİJİTAL KAPASİTEMİZİ GÖSTERİYORUZ

Pandemi dönemiyle birlikte gerçekleştirilmeye başlanan sanal fuarların bu dönemde ihracat kayıplarının önlenmesinde önemli bir araç haline geldiğine dikkat çeken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sanal fuarlarla ilgili katılımcılarımızdan ve ziyaretçilerimizden çok iyi dönüşler alıyoruz. Pandemi döneminde ihracatımızın korunması, firmalarımızın pazara giriş faaliyetlerinin sürdürülmesi önemli önceliklerimiz arasında oldu. Sanal ticaret heyetlerinin ve sanal fuarların firmalarımızın müşteri ilişkilerinin devamlılığının sağlanması için çok önemli" dedi.

SAHA EXPO'nun Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen 6'ncı sanal fuar olduğunu belirten Pekcan "Bugüne kadar 22 bini yerli, 28 bini yabancı olmak üzere 50 binin üzerinde katılım sağladık. SAHA EXPO'nun görmüş olduğu uluslararası ilgiyi de dikkate aldığımızda bu sayının 50 binin üzerine çıkacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. Pekcan şöyle devam etti: "Sanal fuarlarımızla sadece ürünlerimizi değil aynı zamanda ülkemizin dijital teknolojiye yakınlığını, dijital kapasitesini de yabancı alıcılara, ziyaretçilere sergilemiş oluyoruz. Keza dünyanın ilk 3 boyutlu savunma sanayi fuarı olan SAHA EXPO'nun yerli yazılım ile yapılıyor olması başlı başına gurur kaynağımızdır."

Savunma sanayindeki teknolojik gelişmişlik düzeyinin ve başarıların, ülkemizin başarısına güçlü katkı sağladığını ifade eden Pekcan ihracat rakamlarına dikkat çekti.

Pekcan'ın verdiği rakamlara göre; geçtiğimiz sene savunma sanayinde 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2020 yılında ilk 10 ay itibariyle 1,6 milyar dolar ihracat yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre pandemi koşullarına rağmen ihracatta %10,4 artış gerçekleşti. Sektörün kilogram başına ihracatı 2018 yılında 45 dolar 50 sent iken 2019 yılında 61 dolar 90 sente yükseldi.

Ekim ayında 17,3 milyar dolarlık ihracatın bugüne kadar elde edilmiş aylık en yüksek ihracat rakamı olduğuna dikkat çeken Pekcan "Pandemi sonrası dönemde ekonomideki yerini güçlendirmiş bir Türkiye ile yolumuza devam edeceğiz. OECD verilerine göre Türkiye, Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden en az etkilenen 3. ülke konumunda" dedi.

SAVUNMA SANAYİ HIZ KESMEDİ

"Savunma sanayimiz açısından tarihi bir güne hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu sanal fuar sayesinde; sektörde sahip olduğumuz kabiliyetleri, 3 boyutlu modelleme ve interaktif animasyonlarla aslında tüm dünyaya açıyoruz" sözleriyle konuşmasına başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şöyle devam etti: "Fuar katılımcıları çok farklı tecrübeler ve deneyimler elde edecekler. Tabi böylesine bir dönemde, SAHA EXPO'nun düzenleniyor olması, çok kritik mesajlar veriyor. Salgına rağmen Türk savunma sanayi, hız kesmedi. Mühendislerimizin kabiliyetleriyle, ülkemizi dünyada öne çıkaran inovatif işlere imza atıyoruz. Bu fuarda sergilenecek ürünler; kendimize olan güvenin, yeteneklerimizin ve ürün kalitemizin en somut göstergeleri. Aslında SAHA-EXPO sayesinde, Türkiye savunma sanayinde gövde gösterisi yapıyoruz dersek, sanırım abartmış olmayız."

Savunma sanayinde bağımsızlık kazanmanın ekonomik ve siyasi bağımsızlıkla neredeyse eş değer anlama geldiğini ifade eden Varank "Savunma sanayimizde 2000'lerde yüzde 20 olan yerlilik oranı, bugün yüzde 70'lere ulaştı. Elbette bununla yetinmek niyetinde değiliz. Sektörün geleceği ve tam bağımsızlık için, kritik bileşenlerde yüzde 100 yerlileşme şart. Ana ve alt sistemleri yerlileştirmenin yanında; daha alt seviyelere de inmek gerekiyor. Bu alanlarda malzeme ve teknoloji üretebilen yerli firmaları bulmak ya da yenilerinin çıkmasına fırsat vermek gerekiyor. Daha basit bir ifadeyle; sektörde yerlileşmeyi yukarılara taşımak için, derinlere inmek gerekiyor" dedi.

Savunma sanayinin iyi bir rol model olduğuna dikkat çeken Varank, savunma sanayisinde elde edilen teknolojik birikimin diğer sektörlere transfer edilmesinin de bakanlık için önem taşıdığını belirtti. Varank son olarak "Geliştirilen teknolojilerin, sivil alanda kullanılabilirliğini arttırmak için sektörler arası etkileşimi artıracak mekanizmaları hayata geçireceğiz. Türkiye sanayinin her alanında çok güçlü bir potansiyele sahip. Şundan eminim. Geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle, pek çok ülkenin gıptayla takip ettiği yenilikler inşallah bu topraklardan çıkacak" dedi.

SAHA EXPO KÜRESEL MARKA OLMA YOLUNDA

"Covid-19 nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilecek SAHA EXPO'nun Türk savunma sanayinin gücünü ve görünürlüğünü sanal dünyaya taşıyan ilk fuar olma özelliği ile küresel bir marka olma yönünde önemli bir başarı sağlayacağına eminim" diyen Savunma Sanayii Bşk. Prof. Dr. İsmail Demir ,

Demir "2002 yılında proje sayımız sadece 60'lar civarında iken bugün proje sayımız 700'leri geçmiş durumda. Ciromuz 1 milyar bile değilken bugün 11 milyarı geçen bir ciromuz var. Sadece 50 civarında olan firma sayısı 1500'leri geçmiş durumda. AR-GE harcamalarımı neredeyse yok denecek düzeydeydi bugün 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda." Dedi.

SAHA EXPO, 5 AY BOYUNCA 7/24 AÇIK ZİYARET AÇIK OLACAK

Dünyada bir ilk olarak savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği 3 boyutlu ve fiziki fuarın bütün fonksiyonlarının sanal ortama taşındığı SANAL SAVUNMA SANAYİ FUARI SAHA EXPO, 9 Nisan 2021'e kadar açık kalacak.

SAHA EXPO Sanal Fuarı'nda, fiziki fuarda olduğu gibi katılımcıların özel tasarım 3 boyutlu stantları bulunuyor. Gerek ürünlerin gerekse firmaların tanıtılmasına hizmet etmek üzere pdf tanıtım broşürleri, tanıtım videoları sisteme yüklendi. Katılımcılara müşterilerine e-davetiye gönderme imkanı sunuldu. Kurumsal ziyaretçiler ve delegasyonlar ikili görüşme talebinde bulunabilecek ve onaylandığı takdirde çevrimiçi canlı toplantılar yapabilecekler.

Kurumsal ziyaretçilerin yanı sıra bireysel ziyaretçiler de, firmalarımızın ürünlerini inceleyebilecek, videolarını izleyebilecek, kartvizit bırakabilecek, katılımcı firmaların iletişim bilgilerine erişebileceklerdir. SAHA EXPO Mobil uygulaması, APP STORE ve PLAY STORE'dan ziyaretçiler dahil fuarla ilgilenen herkesin kullanımına sunuldu.