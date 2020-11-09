Edirne'de vahşet! Poşetlerin içinden ölmüş köpek çıktı

Öldükten sonra mı yoksa ölmeden önce mi poşete koyularak atıldı bilmiyoruz. Artık hayvanlara yapılan bu zulmün bitmesini ve gerekli kanunların çıkarılmasını istiyoruz. Kısa süre önce İzmir'de yaşanan deprem sonrası köpeklerin can kurtarmakta ne kadar önem taşıdıklarına şahit olduk. Bu konunun da takipçisi olacağız" diye konuştu.