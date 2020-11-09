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Esenyurt'ta operasyonunda polise ateş açıldı

operasyonu sırasında  polise ateş açıldı. Polise ateş açan 2 şüpheli özel harekat timleri tarafından gözaltına alındı

DHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 05:30 ABONE OL
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı

Olay, Süleymaniye Mahallesi 734'üncü Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binadaki bir daireye uyuşturucu operasyonu yapan polis ekiplerine daireden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bina içinde önlem alan polis ekipleri yardım istedi. Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Sokak üzerinde önlem alan özel harekat timlerinin yaptığı operasyonda polise ateş açan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dairde yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı
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