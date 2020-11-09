Genç kadın otobanda dehşet saçtı!

Olay saat 10.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarındaki Oksijen 37 dinlenme tesislerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Cihat Aytaç (38) yanında Özlem Ç. (34) ile birlikte 16 AKN 82 plakalı otomobili ile Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru giderken, Oksijen dinlenme tesislerinde araçla mola verdiler. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.