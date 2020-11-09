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Genç kadın otobanda dehşet saçtı!

İzmir otobanında bir dinlenme tesisinde bir kadın tartıştığı erkek şahsı silahla yaraladı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenleyen kadın jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 13:42 Son Güncelleme: 9.11.2020 13:49 ABONE OL
Genç kadın otobanda dehşet saçtı!

Olay saat 10.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarındaki Oksijen 37 dinlenme tesislerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Cihat Aytaç (38) yanında Özlem Ç. (34) ile birlikte 16 AKN 82 plakalı otomobili ile Bursa istikametinden istikametine doğru giderken, Oksijen dinlenme tesislerinde araçla mola verdiler. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Genç kadın otobanda dehşet saçtı!

Araçtan inen kadın yanındaki silahla Cihat Aytaç'a ateş etti. Yaralanan Cihat Aytaç için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumunun ağır olduğu belirlenen Cihat Aytaç buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevkedildi.

Genç kadın otobanda dehşet saçtı!

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrasında Cihat Aytaç'ı silahla yaraladığı ileri sürülen Özlem Ç. olay yerinde Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise Cihat Aytaç'ın yaralandığı yerde bulunurken, Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Genç kadın otobanda dehşet saçtı!

Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Genç kadın otobanda dehşet saçtı!
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