Hurda araca bakım yaptı, satın aldığı fiyatın 10 katına sattı

Elbistan ilçesinde oto anahtarcılığı yapan Mehmet Özkan, uygun fiyata aldığı eski araçları yaptığı değişikliklerle çok özellikli araçlar haline getiriyor.

Hurdaya ayrılmak üzere bulduğu bir aracı satın alan Özkan, motor aksamında bakım yaptırdıktan sonra tavanının bir bölümünü aletle kesip, gelişmiş araçlarda bulunan açılır tavan taktı. Aracı start stop ve katlanır ayna gibi özelliklerle donatan Mehmet Özkan, hurda fiyatına satın aldığı aracı 10 katı fiyata sattı.

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski arabalara meraklı olduğunu söyledi.

Hurda araçları alıp üzerinde değişiklikler yaptığını anlatan Mehmet Özkan, şunları kaydetti:

"Bu aracı da 7 bin liraya hurda olarak alıp değerlendirmek istedim. Araca cam tavan, yol bilgisayarı, katlanır ayna, otomatik kalkıp inen cam, start stop ve otomatik açılır bagaj kapağı yaptıktan sonra araç büyük ilgi gördü. 7 bin liraya aldığım aracı 2 ay emek verdikten sonra bir arkadaşa 70 bin liraya sattım. Araç üzerinde yaptığım çalışmalar sırasında yakın arkadaşlarım yaptığım emeğe değmeyeceğini söylediler ama sonucu gördüklerinde onlar da şaşırdı. Daha önce böyle bir araca bu tür özelliklerin eklendiğini görmedim. Yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından aracı bu hale getirdim. Sonuç olarak aracımı değerini bilen bir arkadaşa sattım."

Aracı satın alan Fehmi Çiçek de kendisinin lüks bir aracı olmasına rağmen bu tür araçlara da ilgi duyduğunu ifade etti.