İmitasyon altına dikkat

Altının yükseldiği son günlerde vatandaşlar, 5 lira ile 20 lira arasındaki imitasyon altına hücum etti. Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, düğün sezonu nedeni ile birçok aileyi kara kara düşündürmeye başladı. Düğün yapmak isteyenler ise Çin ve Dubai'de üretilen imitasyon altına yöneldi.

İmitasyon kemer, gerdanlık, akıtma, bilezik ve kordonlar, bijuteri ve pazarlarda satılıyor. Evlilik için altın almaya gücü yetmeyenler, çeşitli ebatlardaki bu takılardan alıyor. Gerçeğini aratmayan taklit ürünlere rağbet gösterilirken kuyumcu esnafı ise yükselen altın fiyatları karşısında müşteri bulamamaktan şikâyet ediyor. Şanlıurfa'da imitasyon altın satıcısı Müslüm Göz adlı vatandaş; satışlarının iyi olduğunu belirterek bazı vatandaşlar sahte altıncı diyorlar. Biz bunu altın diye satmıyoruz, imitasyon olduğunu açıklıyoruz. Zaten fiyatı bu nedenle düşük." diye konuştu.