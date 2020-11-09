Son dakika haberi: İstanbul Bakırköy'deki tuhaf bina herkesi çok şaşırttı! Yönetici açıkladı: "Görenlerin midesi bulanıyor..."

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Son dakika haberi: Bakırköy'deki tuhaf bina herkesi çok şaşırttı! Yönetici açıkladı: "Görenlerin midesi bulanıyor..."

Son dakika haberleri... Bakırköy'deki bu binayı görenler dönüp bir kez daha bakıyor. 99 depreminden sonra hasar gören binada, dairelerin yüzde 20 oranında küçülmemesi için betonerme yöntem yerine çelik konstrüksiyon ile güçlendirme yöntemi tercih edildi. Sıva çalışması için kurulmuş inşaat iskelesini andıran çelik yapı binayı olası bir depremde yıkılmaktan kurtaracak. Ne var ki bu yöntem uygulandığında da ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Bina yöneticisi emekli kaptan pilot Saim Türkekul, yaptığı açıklamada "Bu binanın önünden yol geçtiği için burası yamuk. O yüzden ağırlık merkezi bulunamıyor. Bunu sağladık. Dışardan bakınca milletin midesi bulanıyor, biz de utanıyoruz ama kaplatmak için para vermiyorlar." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 10:05 Son Güncelleme: 9.11.2020 10:06 ABONE OL
İstanbul'da bir tuhaf bina! Yönetici: Görenlerin midesi bulanıyor...

Osmaniye'deki apatman çelik direklerle çevrili halde. Edinilen bilgilere göre apartman 17 Ağustos 1999'daki depremde hasar gördü. Apartman sakinleri inceleme yaptırınca binanın güçlendirilmesi gerektiği ortaya çıktı.

İstanbul'da bir tuhaf bina! Yönetici: Görenlerin midesi bulanıyor...

Hak sahipleri güçlendirme konusunda anlaşamayınca konu mahkemeye taşındı. 2000 yılında başlayan mahkeme süreci 2005 yılında sona erdi. Mahkeme binanın güçlendirilmesine karar verince apartman yönetimi de güçlendirme yöntemleri arasından 'çelik sistemli' olana karar verdi ve kısa sürede güçlendirildi.

İstanbul'da bir tuhaf bina! Yönetici: Görenlerin midesi bulanıyor...

TÜRKEKUL: BETONARME İLE DAİRELER YÜZDE 20 KÜÇÜLÜYORDU

Apartman yöneticisi emekli kaptan pilot Saim Türkekul süreçle ilgili konuştu. İncelemelerin üniversitede yapıldığını ifade eden Türkekul, "Binayı güçlendirmede 2 yöntem vardı. İkisini de Kültür Üniversitesi laboratuvarlarında incelettik. Birisi betonarme sistemiydi. Betonarme sisteminde daireler yüzde 20 oranında küçülüyordu.

İstanbul'da bir tuhaf bina! Yönetici: Görenlerin midesi bulanıyor...

Bunun üzerine binanın çelik epoksi sistemi ile güçlendirilirse, kiraya çıkmayacağımız, bütün sistemlerin çalışacağı ve her dairede 2 günlük çalışma ile binanın bu şekilde güçlendirilmesinin daha ekonomik olacağını düşündük, buna karar verdik.

İstanbul'da bir tuhaf bina! Yönetici: Görenlerin midesi bulanıyor...

Binamız şu anda Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden bilirkişi raporuna göre 8,6 şiddetindeki depreme dayanabilecek şekildedir" dedi.

İstanbul'da bir tuhaf bina! Yönetici: Görenlerin midesi bulanıyor...

ÇELİKLER, KARABÜK'TE ÖZEL ÜRETİLDİ

Binanın dış görünüşünün kendilerini de rahatsız ettiğini ifade eden Türkekul, şunları söyledi:

"Biz aynı zamanda betonarme sistemi de denedik. O projede hem daireler yüzde 20 oranında küçüldü hem de Kültür Üniversitesi laboratuvarlarında yapılan incelemede 5,9 şiddetindeki depremde binamız çatladı. Denemeye biraz daha devam edilince 6,3 şiddetindeki depremde bina tamamıyla çöktü.

İstanbul'da bir tuhaf bina! Yönetici: Görenlerin midesi bulanıyor...

Bu bina olduğu gibi çeliktir. Tüm kolon ve kirişler güçlendirildi. Binanın önünden yol geçtiği için burası yamuk. Yamuk olduğu için ağırlık merkezi bulunamıyor.

İstanbul'da bir tuhaf bina! Yönetici: Görenlerin midesi bulanıyor...

Kare veya dikdörtgen olması lazım. Onu sağladık. Bu çelikler Karabük'te özel olarak, esnediği zaman eski halini alacak şekilde üretildi. Dışardan bakınca milletin midesi bulanıyor.

İstanbul'da bir tuhaf bina! Yönetici: Görenlerin midesi bulanıyor...

Biz de utanıyoruz ama kaplatmak için para vermiyorlar. Bu zamana kadar ve çevresindeki depremlerde hiç kimse evinden çıkmadı. Deprem anında çay bardağının içindeki kaşık oynamıyor."

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Son dakika haberi: İstanbul Bakırköy'deki tuhaf bina herkesi çok şaşırttı! Yönetici açıkladı: "Görenlerin midesi bulanıyor..."
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