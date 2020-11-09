Son dakika haberi: İstanbul Bakırköy'deki tuhaf bina herkesi çok şaşırttı! Yönetici açıkladı: "Görenlerin midesi bulanıyor..."

ÇELİKLER, KARABÜK'TE ÖZEL ÜRETİLDİ

Binanın dış görünüşünün kendilerini de rahatsız ettiğini ifade eden Türkekul, şunları söyledi:

"Biz aynı zamanda betonarme sistemi de denedik. O projede hem daireler yüzde 20 oranında küçüldü hem de Kültür Üniversitesi laboratuvarlarında yapılan incelemede 5,9 şiddetindeki depremde binamız çatladı. Denemeye biraz daha devam edilince 6,3 şiddetindeki depremde bina tamamıyla çöktü.