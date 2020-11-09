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İyi Partili Eski, 'li Yavaş'ı eleştirdiği tweeti sildi!

İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Eski, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı ’ın adını anmadan eleştirdiği o tweeti sildi. Eksi’nin bu tweeti silmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 9.11.2020 14:49 Son Güncelleme: 9.11.2020 14:56 ABONE OL
İyi Partili Eski, CHP'li Yavaş'ı eleştirdiği tweeti sildi!

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Eski, 2 Kasım 2020 tarihinde Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Eski bu tweetinde "Herkes kendi yolunda' Kent estetiği, fen işleri, mezarlıklar, halk ekmek. Öncekilerden farkınız var mı ki?" şeklinde bir soru sordu.

NEDEN SİLDİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a sorulan ve yolsuzlukları ima ettiği düşünülen bu tweetin bir süre sonra Eski tarafından silindiği ortaya çıktı. Eksi'nin bu tweeti silmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

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İyi Partili Eski, CHP'li Yavaş'ı eleştirdiği tweeti sildi!
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