İzmit, Collina’sını kaybetti

Kocaeli İzmit İlçesinde, geniş bir kesim tarafından tanınan balıkçı esnafı Hamdi Bineklioğlu'nun yanında çalışan kardeşi Arif Bineklioğlu, bir süredir bulunduğu İzmir'de, bisikleti ile geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Tanınmış İtalyan hakem Pierluigi Collina ile aktör Yul Brynner'a benzetilen ve Collina lakabı ile tanına Arif Bineklioğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren evli ve 1 çocuk babası Arif Bineklioğlu'nun cenazesi olay sonrası İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Bineklioğlu'nun cenazesinin ne zaman ve nerde toprağa verileceği bilgileri henüz netleşmedi.