Kaçakçılara geçit yok

Adana polisi, kaçak yollara ülkeye soktukları ürünleri vergisiz bir şekilde satarak devleti milyonlarca lira zarara uğratan kişilerle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, yaptıkları operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara, puro, pipo tütünü ve cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirdi.

4 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kentte gümrük kaçağı ürünlerin satışının yapıldığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. KOM polisi, belirlediği 4 farklı adrese baskın düzenledi. Operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen değişik markalarda 1.650 paket sigara, 3 bin 196 adet puro, 50 paket pipo ve 307 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişinin hakkında adli işle yapıldı.