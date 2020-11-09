Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kaçakçılara geçit yok

Kaçakçılara geçit yok

’da yasadışı yollarla ülkeye sokulan ürünleri satarak devleti milyonlarca lira zarara uğratan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Şok baskında çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 9.11.2020 10:21 ABONE OL
Kaçakçılara geçit yok

Adana polisi, kaçak yollara ülkeye soktukları ürünleri vergisiz bir şekilde satarak devleti milyonlarca lira zarara uğratan kişilerle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, yaptıkları operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara, puro, pipo tütünü ve cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirdi.

4 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kentte gümrük kaçağı ürünlerin satışının yapıldığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. KOM polisi, belirlediği 4 farklı adrese baskın düzenledi. Operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen değişik markalarda 1.650 paket sigara, 3 bin 196 adet puro, 50 paket pipo ve 307 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişinin hakkında adli işle yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçakçılara geçit yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA