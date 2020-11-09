KADEM’den koronavirüs uyarısı

KADEM Karabük Temsilciliği halkı koronavirüs salgınına karşı alınacak ve uygulanacak tedbirler konusunda bilinçlendirmek için Kemal Güneş Caddesinde stant açarak bilgi broşürü ve hijyen kiti dağıtımı yaptı.

Karabük Temsilcisi Hatice İpek amaçlarının halkı bilinçlendirmek olduğunu belirterek "Genel Merkezimizin başlattığı halkımızı koronavirüs salgınından korunmamız için yapılacak uygulamalara Karabük Temsilciliği olarak destek verdik. Halkımıza uyması gereken kuralların ve neleri yapması gerektiğini belirten açıklayıcı broşürler ile hijyen kitleri dağıtımı yaptık. Halkımızdan kurallar uymasını rica ediyoruz. Lütfen maskemizi uygun bir şekilde takalım, sosyal mesafeye uyup hijyenimize dikkat edelim. Sağlığımız ve geleceğimiz alınan bu kararlara uymaya bağlı. Unutmayalım ki bir kişi beraberinde en az 5 kişiye bulaştırıyor. Ne kadar çok dikkat eder ve kuralları uygularsak eski günlerimize o kadar kısa sürede ulaşırız" dedi.

KADEM üyeleri maskelerini düzgün ve gerektiği gibi takmayan kişileri uyarıp, onlara nasıl takılması gerektiğini söylediler. Caddeden geçen halk ise KADEM in yaptığı çalışma için ilgililere teşekkür ettiler.