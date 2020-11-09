Kahramanmaraş'ta baskın yapılan evden cehanelik çıktı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığını önlemek amacıyla saha araştırması yaparak bir kişiyi takibe aldı.
Şüpheli şahsın Mağralı Mahallesinde bulunan evine operasyon düzenleyen polis ekiplerinin yaptığı aramada, bir Kalaşnikof makineli tüfek, 4 kalaşnikof tüfek şarjörü, 166 kaleşnikof mermisi, 1 yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 72 fişek, 3 tabanca şarjörü ele geçirildi.
Şüpheli şahsın silahları bezle sarıp üzerine eşya yığarak gizlediği belirlendi. Şüpheli Adem A. (36) gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.