Kalp krizi geçirerek ölen 15 yaşındaki kızın ölümünde korkunç şüphe

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan ve 15 yaşındaki Fatmanur Yücel, geçtiğimiz gece kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Arkadaşlarının iddiasına göre küçük kızın ölmeden bir süre önce elinde çakmak gazı olması ise kafalarda soru işareti bıraktı.

KRONİK ASTIM HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Arkadaşlarının otomobilinde oturan Fatmanur Y, bir süre sonra araçtan dışarı çıktı. Birkaç adım attıktan sonra kronik astım hastası olduğu öğrenilen 15 yaşındaki Fatmanur yere yığıldı. Olay sonrası bölgeye gelen bekçiler, Fatmanur'un kalbinin durduğunu fark ederek kalp masajı yapmaya başladı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilerek Fatmanur'u Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbi yolda tekrar çalışan Fatmanur, hastanede tekrar kalbinin durması sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fatmanur Yücel'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Otopsi için morga kaldırılan Fatmanur'un otomobilde oturduğu sırada elinde çakmak gazı bulunduğunu söyleyen arkadaşı, içip içmediği konusunda ise bilgisinin olmadığını söyledi. Fatmanur'un çakmak gazı içip içmediği ise otopsi raporunun ardından belli olacak.