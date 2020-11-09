Kanaldaki cesedin sırrı çözüldü: Arkadaşları dövüp kanala atmış

Konya'da su tahliye kanalında 2 ay önce cesedi bulunan 46 yaşındaki Hulusi İnan'ın, beraber alkol aldığı arkadaşları Bilal Yarar (30) ve Arif Gül (28) tarafından dövülerek bayıltıldığı, atıldığı su kanalında boğularak öldüğü tespit edildi. İnan'ı kanala atmadan önce cep telefonunu ve cüzdanını gasp eden şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 7 Eylül tarihinde merkez Karatay ilçesine bağlı Sakyatan Mahallesi'nde meydana geldi. Çevreden geçen mahalle sakinleri, su tahliye kanalında hareketsiz halde bir kişinin olduğunu fark edip, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, sudaki kişinin ölmüş olduğunu saptadı. Ceset, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama-kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkartılarak, morga kaldırıldı.

BOĞULARAK ÖLMÜŞ

Jandarma ekipleri, yaptığı çalışma sonucu cesedin ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu bulunulan Hulusi İnan'a ait olduğunu tespit etti. 2 günlük olduğu değerlendirilen ceset üzerinde yapılan otopside herhangi bir delici ya da kesici yara izine rastlanmadı. İnan'ın atıldığı su tahliye kanalında boğularak öldüğü belirlendi.

DÖVEREK BAYILTIP KANALA ATMIŞLAR

Jandarma, Hulusi İnan'ın en son mahalleden arkadaşları Bilal Yarar ve Arif Gül ile birlikte olduklarını tespit etti. Jandarma, Yarar ve Gül'ü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularında olay gecesi alkol aldıklarını, alkolün etkisiyle aralarında tartışma çıktığını, birlikte İnan'ı darp ettiklerini, İnan'ın bayılması üzerine ise cep telefonunu ve cüzdanını alarak su kanalına attıklarını itiraf ettiler. Şüphelilerin cep telefonunu ise sattıkları öğrenildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.