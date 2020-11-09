Kayapınarlı köy öğrencileri hem öğreniyor, hem de eğleniyor

Diyarbakır Kayapınar ilçe Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki köy okullarına okuyan öğrencileri eğitmek, eğlendirmek, onların motivasyonlarını arttırmak amacıyla Hacivat Karagöz Gölge oyunu ve Kukla gösterisi yapıldı. Gösterilere yoğun ilgi gösteren öğrencilere, gösterisi sonrası el hijyen paketi, balon ile kek ve meyve suyu ikram ediliyor. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, bu etkinlikte kırsaldaki çocukları güldürmeye, eğlendirmeye ve eğitmeye çalıştıklarını söyledi.

Kayapınar Belediyesi, ilçede eğitim, kültür ve sosyal aktivitelere yönelik projelerini sürdürüyor. Belediye Kültür Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Çocuklar Gülsün diye' proje kapsamında ilçe sınırları içerisindeki köy okullarında öğrenim gören öğrencileri eğitmek, eğlendirmek ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla Hacivat Karagöz Gölge Oyunu ve kutlu gösterisi yapıldı. İlçeye bağlı köy ve mezralardaki ilk ve ortaokulları kapsayan etkinliğe öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Köylerde okul bahçelerinde yapılan etkinlik, pandemi sürecinden dolayı sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirleri alınıyor. Yine etkinlik sırasında öğrencilere, el hijyen paketi, balon ile kek ve meyve suyu ikramlarında bulunuluyor. Bugüne kadar 4 bine yakın öğrencinin izlediği etkinliğin 32 kırsal mahalledeki 5 bin öğrenciyi kapsayacak.

"ÇOCUKLARIMIZI GÜLDÜRMEYE VE EĞİTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Çocukların farklı çizgi filim karakterlerini izlediklerini, Amerikan çizgi film karakterlerinin hepsini bildiklerini, ancak Türk Edebiyatında ve tarihinde önemli karakterleri bilmediklerini ifade ederek, "Özellikle kırsal kesimdeki çocuklarımız gülsün istedik. Bu yüzden Hacivat-Karagöz'ü getirdik. Bir taraftan çocuklar gülüyor, bir taraftan milli edebiyatımız da, kültürümüzde önemli olan şahsiyetleri de tanıyorlar. Yaklaşık 32 kırsal okulumuzda, 5 bin öğrencilerimize bu gösteriyi yapıyoruz. Bunlarla çocukları, güldürmeye, eğlendirmeye ve eğitmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz unutulmaya yüz tutmuş bu oyunları seyrederek kültürümüzü tekrar canlandıracaklardır" diye konuştu.