Kaymakam Koç, eğitim kurumlarında incelemelerde bulundu

Kahta kaymakamı Adil Koç, Elektronik Sınav Merkezi olarak tahsisi planlanan bina ile Bilim Sanat Merkezini inceleyerek Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Koç, yüz yüze eğitim çalışmaları ve EBA Destek Noktalarını inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda alınan tedbirleri yerinde inceleyen Kaymakam Koç, yaptığı açıklamada; "Pandemi sürecinde eğitim öğretime geçici süreliğine ara verildi. Bu süre içerisinde öğrencilerimizin eğitimlerinin aksamaması için EBA destek noktaları oluşturuldu. Öğrencilerimiz bu süre zarfında eğitimlerini EBA TV, EBA ve çeşitli uygulamalar yoluyla sürdürdü. Uzun bir sürenin ardından okullarımız kademeli olarak açılıyor. Öğrencilerimiz, bu süreçte de sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına daha fazla dikkat etmeli. Bu konuda okul idarecilerimizin ve öğretmenlerimizin öğrencilere gerekli bilgilendirmeyi hassasiyetle yapmaları gerekmektedir." diye konuştu.