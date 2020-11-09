Kemençeyle yılan dans edince hayatın sırrına erdi

Trabzon'da yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen Eyüp Eyüboğlu, 45 yıldır hem kemençe icra ediyor hem kemençe üretiyor. Yaptığı kemençeleri dünyanın dört bir yanına yollayan Eyüboğlu, şimdi de kemençenin anatomisini kitap yapmaya hazırlanıyor. Karadeniz kemençe kültürüne hizmet eden Eyüboğlu, yüzlerce kemençe üretti, icrası konusunda da yüzlerce kişiye eğitim verdi. Eyüboğlu, "Kemençe çalarken bir anda kaşıma çıkan ve çaldığım müziğin ritmine uyarak dans eden en çok korktuğum hayvan olan yılandan hayat mesajı aldım. Bu mesaj işimi hakikat ile yaptığımı bana iletti.

Kemençe yapılan 13 yaşında başlayan Eyüboğlu, 45 yıldır 20 metrekarelik atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Eyüboğlu şimdi de kemençenin anatomisi, ergonomik yapısıyla ilgili bir kitap yazıyor. Eyüboğlu, "Kemençe çalarken bir anda en çok korktuğum yılan karşıma çıktı. Çaldığım müziğin ritmine uyarak dans eden yılandan o anda hayat mesajı aldım. Bu mesaj işimi hakikat ile yaptığımı bana iletti." dedi.

"KARŞIMA ÇIKAN YILAN BANA HAYAT MESAJI VERMİŞTİ"

15 yıl önce emekli olduktan sonra yine atölyemde yaptığım kemençeyi çalarken o sırada ağaç kütüklerin arasından bir yılan çıktı. Çaldığım müziğin ritmine uyarak dili dışarda ve başı öne uzanmış şekilde yaklaşık 50 santimetre dikilerek saat sarkacı gibi oynamaya başladı. Bu sırada ben kemençe çalmaya devam ettim.7-8 dakika bu olay devam etti. Yılandan çok korkarım, fakat o sırada bu olayın ilginç bir durum olduğunu düşünerek sabrettim ve sonucunu beklemeye başladım. Yılanın o sırada ritimden hoşlandığını anladım. Bu tamamen eğitimsiz bir yılandı. Atölyeme sızmış ve sonunda müzikten etkilenmişti. Müziği bitirdiğimde yılan bitkin düşmüştü ve döşemeye uzanıp kalmıştı. Ben de yılanı bir havluya sararak zarar vermeden doğaya bıraktım. Bu olay beni şok etmişti. İlahi kudretin o sırada tecelli ettiğini düşündüm ve hayatın ritmine uyan bütün canlılardan da bir şeyler öğreneceğimin kanısına vardım. Kemençe çalmayı layıkıyla yerine getirdiğimin kanısına vardım. O anı ömrüm boyunca unutamam." dedi.

Karadeniz kemençesi üzerine birikimlerimi ve tecrübelerimi bir kitapta toplayacağım. Kitabımda, Karadeniz kemençesinin A'dan Z'ye yapılış özelliklerini, Karadeniz kültüründeki Türk ve dünya müziğindeki yerini anlatan konuların yanı sıra kemençe ile ilgili fotoğraflarda yer alacak. Kitabımı 2 yıl içerisinde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum. İnsanların Karadeniz kemençesi ile ilgili bilgilerimden bu kitap sayesinde yararlanacaklarını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

KALİTELİ KEMENÇE NASIL YAPILIR?

Karadeniz bölgesinde kemençe yapan sayılı ustalardan biri olan Eyüboğlu, yapılışı uzun sürede yapılan kemençenin daha kaliteli olduğunu ifade ederek, "Her ağaçtan kemençe yapılmaz. Kemençe yapımında tercih ettiğimiz ağaçlar Erik, Ardıç, Akçaağaç ve Sarmaşık olup kapağı ise (kemençenin göğsü) Ladin ağacından hazırlanmalıdır. Ağaçlar dağların güney yamaçlarında bol güneş alan dağsız budaksız homojen yapıya sahip çok düzgün damarlı ağaçlar olmalıdır. Kemençe ölçülerine göre ağacın 25 santimetrelik öz kısmında ikiye bölünerek yapılmalıdır. Bu özellikler ağaçlarda kururken çekme, burkulma ve yamulmayı en aza indirecek olduğundan kaliteli bir kemençe imal edilmesinde önemli faktörlerdir." şeklinde konuştu.