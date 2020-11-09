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'de doğalgaz borusu patladı mahalle tahliye edildi

Sokakta devam eden altyapı çalışmaları sırasında, yaşanan göçük nedeniyle doğalgaz borusu patladı. Aynı sokak üzerinde 5 blokun gazla dolması nedeniyle,  bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri binaları boşalttı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 9.11.2020 23:25 Son Güncelleme: 9.11.2020 23:26 ABONE OL
Kocaeli'de doğalgaz borusu patladı mahalle tahliye edildi

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli Körfez İlçesi Fatih Mahallesi Gonca Sokakta devam eden altyapı çalışmaları sırasında, oluşan göçük nedeniyle doğalgaz borusunda patlama meydana geldi.

5 BLOK GAZ İLE DOLDU

Borunun patlaması sonucu 5 blok gaz ile doldu. Vatandaşlar bölgede oluşan yoğun doğalgaz kokusu nedeniyle hemen itfaiye ve İZGAZ ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu sokakta devam eden İSU ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında, içme suyu kanalında oluşan göçük nedeniyle doğalgaz hattının patladığı ve sızıntı olduğu belirlendi.

İNSANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Sızan gazın çevredeki 5 bloğa dolması üzerine tedbir olarak bloklarda oturan insanlar tahliye edildi. Boşaltılan dairelerde yapılan havalandırma çalışmalarının ardından vatandaşlar yeniden evlerine dönerken, ekipler sızıntı oluşan borunun ekipler tarafından onarılacağı belirtildi.

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Kocaeli'de doğalgaz borusu patladı mahalle tahliye edildi
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