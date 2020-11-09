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! Ambulansı sollamaya çalışıyordu...

'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. M.A. yönetimindeki otomobil, Balcın köyü yakınlarında, Y.K. idaresindeki 50 AB 838 plakalı ambulansı sollamaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen S.Ö'nün kullandığı 50 LC 175 plakalı kamyonetle çarpıştı.

AA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 23:48 ABONE OL
Korkunç kaza! Ambulansı sollamaya çalışıyordu...

'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. M.A. yönetimindeki otomobil, Balcın köyü yakınlarında, Y.K. idaresindeki 50 AB 838 plakalı ambulansı sollamaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen S.Ö'nün kullandığı 50 LC 175 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Korkunç kaza! Ambulansı sollamaya çalışıyordu...

Kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tarlaya savruldu. Kazada kamyonet sürücüsü S.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Korkunç kaza! Ambulansı sollamaya çalışıyordu...

Otomobil sürücüsü M.A, otomobildeki Ş.A. ve N.A. ile sürücüsü Y.K. ile sağlık görevlileri M.S. ve S.S. yaralandı.

Korkunç kaza! Ambulansı sollamaya çalışıyordu...

Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A. ile Ş.A. ve N.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Korkunç kaza! Ambulansı sollamaya çalışıyordu...

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Korkunç kaza! Ambulansı sollamaya çalışıyordu...

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Korkunç kaza! Ambulansı sollamaya çalışıyordu...

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Korkunç kaza! Ambulansı sollamaya çalışıyordu...
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