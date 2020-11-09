Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya'da yaşayan 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Aslan koronavirüse yenik düşerek yaşamını yitirdi. Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başoğul konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Üyemiz Gazi arkadaşım Mehmet Aslan'ı koronavirüs yüzünden maalesef kaybettik. Kendisi Balıkesir'de bulunan torunlarını ziyarete gitmişti. Orada virüse yakalanmış. Kütahya'ya geldiğinde hastanede tedavi altına alındı. Ancak tedaviye cevap vermedi."

Aileyi arayarak başsağlığında bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik; "Mehmet Aslan amcamızın mekânı cennet olsun, geride kalanlara sabırlar ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Aslan'ın cenazesi özel donanımlı görevliler ve askerler tarafından memleketi Çavdarhisar'da toprağa verildi.