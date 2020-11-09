Künefe tarifi ve malzemeleri: Masterchef Künefe nasıl yapılır?

KÜNEFE TARİFİ

Künefe tarifimize ilk olarak şerbetinden başlıyoruz. İki su bardağı toz şekeri ve iki su bardağı su ile birlikte birkaç damla limon suyunu tencerenize koyunuz. İyice ballı olup kıvama gelene kadar kaynattıktan sonra soğumaya bırakınız.

Bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı yaklaşık 100 gram kadar tereyağınızı koyunuz. Ardından bir tatlı kaşığı da pekmezinizi ekleyiniz. Daha sonra eldiven yardımı ile bu karışımı tavanızın alt kısmına iyice yayınız. Yaydıktan sonra ince doğranmış kadayıfınızı tavanın içerisine koyarak iyice bastırınız. 500 gram kadar kadayıfınızın yarısını tavanıza koyduktan sonra üzerine künefelik peynirinizi ekleyeniz. Bulamadığınız takdirde tuzsuz peynirden de yapabilirsiniz.

Peynirinizi koyduktan sonra üzerine geri kalan kadayıfınızı yayarak tavanızı tamamlayınız. Sürekli bastırarak kabarmasını önlemeyi unutmayınız.

Orta sıcaklıktaki ocakta kadayıfınızın altı, üstü nar gibi kızarana kadar pişiriniz. Ters çevirirken bir tabaktan yardım alabilirsiniz. Piştikten sonra şerbetinizi dökünüz. Daha sonra arzu ettiğiniz gibi ister fıstık ile ister kaymak ya da dondurma kullanarak servis edebilirsiniz.