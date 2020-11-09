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tarifi ve malzemeleri: Masterchef ?

Ekranların ilgiyle takip edilen lezzet yarışması Masterchef’te bugün yarışmacılardan yapmaları istendi. Hatay lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken tatlının tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam künefe ile yarışırken en güzel tatlıyı hazırlayan takım kaptanlık yarışını kazanacak. Farklı ve lezzetli tatlı tarifleri arayanlar için Masterchef , malzemeleri nelerdir? İşte ve malzemeleri

Giriş Tarihi: 9.11.2020 23:55 ABONE OL
Künefe tarifi ve malzemeleri: Masterchef Künefe nasıl yapılır?

Tv8'de yayınlanan Masterchef yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Her zaman revaçta olan tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan Hatay mutfağı menüsünde hünerlerini sergilemelerini istedi. Hatay mutfağının merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef , malzemeleri nelerdir?

KÜNEFE NASIL YAPILIR? KÜNEFE TARİFİ

Hatay lezzetleri arasında yer alan künefe tarifi ve yapılışı şu şekilde,

Künefe tarifi ve malzemeleri: Masterchef Künefe nasıl yapılır?

KÜNEFE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

500 gr yaş kadayıf

250 gr künefelik peynir veya tuzsuz dil peyniri

100 g margarin veya tereyağı

1 tatlı kaşığı pekmez

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Bir kaç damla limon suyu

Üstü için biraz yeşil fıstık

Künefe tarifi ve malzemeleri: Masterchef Künefe nasıl yapılır?

KÜNEFE TARİFİ

tarifimize ilk olarak şerbetinden başlıyoruz. İki su bardağı toz şekeri ve iki su bardağı su ile birlikte birkaç damla limon suyunu tencerenize koyunuz. İyice ballı olup kıvama gelene kadar kaynattıktan sonra soğumaya bırakınız.

Bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı yaklaşık 100 gram kadar tereyağınızı koyunuz. Ardından bir tatlı kaşığı da pekmezinizi ekleyiniz. Daha sonra eldiven yardımı ile bu karışımı tavanızın alt kısmına iyice yayınız. Yaydıktan sonra ince doğranmış kadayıfınızı tavanın içerisine koyarak iyice bastırınız. 500 gram kadar kadayıfınızın yarısını tavanıza koyduktan sonra üzerine künefelik peynirinizi ekleyeniz. Bulamadığınız takdirde tuzsuz peynirden de yapabilirsiniz.

Peynirinizi koyduktan sonra üzerine geri kalan kadayıfınızı yayarak tavanızı tamamlayınız. Sürekli bastırarak kabarmasını önlemeyi unutmayınız.

Orta sıcaklıktaki ocakta kadayıfınızın altı, üstü nar gibi kızarana kadar pişiriniz. Ters çevirirken bir tabaktan yardım alabilirsiniz. Piştikten sonra şerbetinizi dökünüz. Daha sonra arzu ettiğiniz gibi ister fıstık ile ister kaymak ya da dondurma kullanarak servis edebilirsiniz.

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