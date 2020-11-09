Mert'in şırınga kapağıyla ölümünde 2 kişiye dava

Keçiören ilçesinde Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Köksal, götürüldüğü aile sağlığı merkezinden ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kantin işletmecisi ve ürünün dağıtımını yapan firma sahibi hakkında iddianame düzenlendi.

Ankara 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilene iddianamede, tali kusurlu oldukları belirtilen kantin işletmecisi N.Y. ile firma sahibi Y.T'nin 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6'şar yıla kadar hapisleri istendi. Olayla ilgili ifadeleri alınan, okul müdürü, nöbetçi öğretmen, hizmetli ve küçük Mert'in götürüldüğü sağlık merkezindeki doktor hakkında ise soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.