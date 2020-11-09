Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazanan numaralar açıklandı! 8 Kasım 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu severlerin merakla beklediği Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri MPİ Tv üzerinden canlı olarak yayınlanan ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte devreden ikramiye 36 milyona dayanmış ve geçtiğimiz çekilişte 6 şanslı numarayı da bilmiş ve ikramiyenin sahibi olmuştu. Binlerce kişi bu ödülün sahibi olmanın hayalini kurarken bu şans oyunu için biletlerini doldurmaya devam ediyor. Peki, Milli Piyango ile 8 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazanan numaralar…
Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişin saatine az bir süre kala vatandaşlar Süper loto çekiliş sonuçları için araştırmalarına da başladı. Büyük ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kuran şans oyunu severler her hafta Salı Perşembe ve Pazar günü gerçekleşen çekilişte kazanan numaraları tahmin etmeye çalışıyor. Haberimizin devamından bilet sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz…
GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞTE BÜYÜK İKRAMİYE İZMİRLİ TALİHLİNİN OLDU!
İzmir'in Göztepe semtideki bir bayide Süper Loto oynayan talihli, 36 milyon 555 bin TL'nin sahibi oldu. Bayi sahibi Şükrü Kadıoğlu, "İkramiyenin parası arttıkça, insanların daha çok para kazanma isteğinin de artacağını düşünüyoruz. Bu durum, oyunlardaki satışı da artıracaktır" dedi.
Haftada üç kez düzenlenen Süper Loto oyununda şanslı numaralar 10- 23- 39- 40- 54- 56 olurken, dev ikramiye 36 milyon 555 bin 353 TL olarak belirlendi. Süper Loto'nun 5 Kasım çekilişinde İzmir Göztepe semtinde bulunan 'Kadıoğlu' isimli bayiden Süper Loto oynayan talihli, ikramiyenin sahibi oldu. Bayinin sahibi Şükrü Kadıoğlu, büyük ikramiyenin kendi bayisinden çıkmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Kadıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni oyunlar çıktıktan sonra satışlarda da daha çok artma oldu. İkramiyeler olsun, oynanan oyunlar olsun, bayi olarak biz de daha çok kar elde etmeye başladık. Artık daha çok şans dağıtıyoruz. Bazen çıkmıyor gibi iddialarda bulunanlar için çıkan ikramiyeler daha güvenilir oluyor. İkramiyenin parası arttıkça, insanların daha çok para kazanma isteğinin artacağını düşünüyoruz. Bu durum oyunlara da yansıyacağını, oyunlarda da bir artışın olacağını düşünüyoruz."
'İKRAMİYENİN SAHİBİ HENÜZ BİLİNMİYOR'
İkramiye çıkan kişinin henüz kendileriyle iletişime geçmediğini dile getiren Kadıoğlu, "İkramiyenin sahibi olan arkadaşımız henüz bize ulaşmadı ama büyük ikramiyeyi alacak olan kişinin parayı iyi bir şekilde kullanmasını diliyoruz. Depremzedelere yardım etmesini diliyoruz. Çadırda kalanlara birazcık destek olup, çocukların eğitim masraflarında yardımcı olursa biz de çok mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.
SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Süper Loto çekilişi, 8 Kasım 2020 Pazar günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.