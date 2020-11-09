Müşteri ararken jandarmaya yakalandı

Kahramanmaraş'ın ilçelerinden Nurhak'ta Kullar mahallesinde 27 yaşındaki G.H. adlı şüpheli, elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgilerini elde eden jandarma timleri yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye bastı.

Operayonda şüphelinin kullandığı araç durdurularak adli makamlardan alınan arama kararına istinaden arama yapıldı.

Jandarma timleri olarak yapılan aramada; 35 sikke, 2 yüzük, 10 adet muhtelif tarihi obje ele geçirildi. Kahramanmaraş jandarması, şüpheli G.H. hakkında yasal işlem başlattı.