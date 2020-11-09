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Müşteri ararken jandarmaya yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) Ekipleri Nurhak ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan kişiyi suçüstü yakaladı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 9.11.2020 17:43 ABONE OL
Müşteri ararken jandarmaya yakalandı

Kahramanmaraş'ın ilçelerinden Nurhak'ta Kullar mahallesinde 27 yaşındaki G.H. adlı şüpheli, elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgilerini elde eden jandarma timleri yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye bastı.

Operayonda şüphelinin kullandığı araç durdurularak adli makamlardan alınan arama kararına istinaden arama yapıldı.

Jandarma timleri olarak yapılan aramada; 35 sikke, 2 yüzük, 10 adet muhtelif tarihi obje ele geçirildi. Kahramanmaraş jandarması, şüpheli G.H. hakkında yasal işlem başlattı.

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Müşteri ararken jandarmaya yakalandı
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