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’de feci : 4 ölü 3 yaralı

Alacaşar köyünden ’e dönmekte olan Y.K. idaresindeki araç, ambulansı sollamaya çalışan idaresindeki kamyonet, karşı istikametten gelen yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada, ambulans sürücüsü direksiyonu kırarak tarlaya savruldu. Ambulans sürücüsü Y.K ve sağlık personelleri M.S. ile S.S. yaralandı. Otomobil sürücüsü Salih Öz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ALP KÖRÜKCÜ
Giriş Tarihi: 9.11.2020 22:20 Son Güncelleme: 9.11.2020 22:22 ABONE OL
Nevşehir’de feci kaza: 4 ölü 3 yaralı

Nevşehir'de feci bir kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Alacaşar köyünden Nevşehir'e dönmekte olan Y.K. idaresindeki 50 AB 838 plakalı ambulansı sollamaya çalışan Mehmet Aktaş idaresindeki 50 LC 175 plakalı kamyonet, karşı istikametten gelen Salih Öz yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

4 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada, ambulans sürücüsü direksiyonu kırarak tarlaya savruldu. Ambulans sürücüsü Y.K ve sağlık personelleri M.S. ile S.S. yaralandı. Otomobil sürücüsü Salih Öz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan, kamyonet sürücüsü Mehmet Aktaş, ile beraberindeki Şeymanur Aktaş ve Nurettin Aktaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nevşehir’de feci kaza: 4 ölü 3 yaralı
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