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’de hatalı sollama faciası: 4 ölü, 3 yaralı

’in Balcın köyü yakınlarında ambulansı sollamaya çalışan otomobil, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

İHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 22:07 ABONE OL
Nevşehir’de hatalı sollama faciası: 4 ölü, 3 yaralı
Alınan bilgilere göre, Alacaşar köyünden Nevşehir'e dönmekte olan Y.K. idaresindeki 50 AB 838 plakalı ambulansı sollamaya çalışan M.A. yönetimindeki 06 AAJ 153 plakalı Seat Leon marka otomobil, karşı yönden gelen S.Ö. idaresindeki 50 LC 175 plakalı Kango marka kamyonetle çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsünün direksiyonu kırmasıyla tarlaya savrulan araçtaki M.S. ve S.S. hafif yaralanırken, kamyonet sürücüsü S.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A. ile beraberindeki Ş.A. ve N.A. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Nevşehir’de hatalı sollama faciası: 4 ölü, 3 yaralı
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