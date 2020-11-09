Nusaybin'de 15 Temmuz Şehitleri İHO’ya Z Kütüphanesi

"Dünya Çocuk Kitapları Günü" nedeniyle 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokuluna giden Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, okula yapılan Z Kütüphanesi'nin açılını yaptı. Temizkan okul girişinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Önder Mardin Şube Başkanı Abdulsamet Yılmaz, Okul Müdürü Şahin Hatipoğlu ve diğer okul müdürleri tarafından karşılandı.

Temizkan, Çetin ve Yılmaz daha sonra Önder tarafından yaptırılan, Nusaybin Kaymakamlığı, Nusaybin Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitapları konuşan Z Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Kaymakam Temizkan, kütüphanenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Açılışta konuşan ÖNDER Mardin Şube Başkanı Abdulsamet Yılmaz ise, hedeflerinin tüm imam hatip okullarına Z Kütüphanesi açmak olduğunu kaydetti. Nusaybin'de ikinci Z Kütüphanesi açtıklarını hatırlatan Yılmaz, "Allah'ın ilk emri okudur. Allah'u Teâla inşallah bu okullardan büyük âlimler çıkarır, bölgemize, ülkemize ve dünyaya faydalı bireyler yetişir" dedi.

Açılışa katılanlar daha sonra kütüphaneyi gezdi.