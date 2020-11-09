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Afşin Belediye Başkanı Güven'in testi de pozitif çıktı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Belediye Başkanı 'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Güven, kentte yayılımımın durdurulamadığı Kovid-19 ‘a yakalanan 4’üncü belediye başkanı oldu.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 9.11.2020 15:46 ABONE OL
Afşin Belediye Başkanı Güven'in testi de pozitif çıktı

Kahramanmaraş'ın Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görülen belirtiler üzerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Doktor kontrolünde tedavisinin evde devam ettiğini dile getiren Güven, "Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'a daha önce Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ile BüyükŞehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de yakalanmıştı.

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Afşin Belediye Başkanı Güven'in testi de pozitif çıktı
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