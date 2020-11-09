O kahramanın duygulandıran hikayesi! “Son canlı çıkana kadar eve dönmem”

Afet anlarında harekete geçen arama kurtarma görevlileri, İzmir depreminden sonra da hemen bölgeye intikal ederek, yıkılan binaların altında kalan canlıları çıkarmak için canla başla çalışmışlardı. Ekipler, enkazdan çok sayıda canlıyı sağ salim çıkarmıştı.

Denizli İHH Arama Kurtarma Ekibinde yer alan Özkan Özdemir de 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminden sonra bölgeye giden gönüllüler arasındaydı. Enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarma çalışmalarına katılan Özdemir, çalışmaların sonlandırılmasının ardından memleketi Denizli'ye dönmüştü.

Bölgede gece gündüz dinlenmeden fedakarca çalışan Özdemir, mide kanaması sonucu hayatını kaybetti. Eşine akşam bağ evinde kalacağını söyleyen Özdemir, ertesi gün evine dönmeyince bağ evine giden ailesi tarafından ölü bulundu. Kahraman arama kurtarma gönüllüsünün ölümü sevenlerini yasa boğdu. 8 yaşında bir çocuk babası olan ve Denizli'de kırtasiye işleten Özkan Özdemir, cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ELİF'İ KURTARAN EKİPTEYDİ



Denizli İHH Başkanı Hasan Ali Solak, "Özkan kardeşimiz bize geçen yıl Denizli Acıpayam depreminde katılmıştı. Akabinde Çardak, Bozkurt depremlerinde var gücüyle çalıştı. Gönüllü üyemizdi. İzmir'deki depremden sonra da 'Başkanım ne olur beni de götürün' diye ısrarlı bir şekilde gitmek istedi. Çok güzel hilti kullanırdı. Gençliğinde inşaat işi yapmış. İzmir'de de elindeki hiltiyi hiç bırakmadı, var gücüyle çalıştı. Elif'i kurtaran ekipte yer almıştı. İzmir'den gelmek istemedi. Ailesi aradı, 'ne zaman döneceksin' diye. En son döndü. Çok becerikli bir arkadaşımızdı. Bize çok şey katmıştı" dedi.