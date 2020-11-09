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Son Dakika Haberi: Okul önünde alkol alan kadın kameralara yakalandı! Ders çalışan çocuğun yanında...

Akıllara durgunluk veren olay 'da yaşandı. Son dakika haberine göre yaşlı bir kadın okul girişinde ders çalışan öğrencinin yanında alkol alırken görüntülendi. Kutudan bardağa aktardığı alkolü içen kadın daha sonra bardağı fırlattı. İşte son dakika haberinin detayları... Kapı önünde ders çalışan çocuklara da aldırmadı. Elindeki alkol dolu bardağı da fırlatıp atan kadın kalkıp yoluna devam etti.

İHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 07:34 Son Güncelleme: 9.11.2020 07:34 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Okul önünde alkol alan kadın kameralara yakalandı! Ders çalışan çocuğun yanında...

Antalya'da yaşlı kadın okul girişinde ders çalışan öğrencinin yanında alkol alırken görüntülendi. Kadın, kutudan pet bardağa aktardığı alkolü içtikten sonra bardağı da fırlatıp okul önünden ayrıldı.

Manavgat ilçesinde kızlarıyla birlikte daha önce dilencilik yaparken görüntülenen Dürdane U. isimli yaşlı kadın, Manavgat'ın merkezinde bulunan Çağlayan İlköğretim Okulunun giriş kapısında yanında ders çalışan öğrenciye aldırış etmeksizin alkol aldı.

Yaşlı kadın öğrencilerin ve velilerin derse girmek için beklediği sırada okulun diğer kapısının önünde kaldırıma oturup alkol alırken kameralara yakalandı.

Kutudaki alkolü çevredekilere aldırış etmeksizin pet bardağa doldurup içen kadın, bir anda bardağı fırlatıp kalktığı gibi Hisar camisi önünde kendisini bekleyen kızı ve torununun yanına gitti.

Oturduğu bankta bir taraftan cep telefonuyla görüşme yaparken diğer taraftan da sigara içmeyi ihmal etmeyen kadın bir süre sonra da pusetteki torunu ve kızı ile birlikte yoluna devam etti.

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Son Dakika Haberi: Okul önünde alkol alan kadın kameralara yakalandı! Ders çalışan çocuğun yanında...
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